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Общество2 августа 2022 12:48

В Петербурге дома после 1970 года постройки начали получать статус «под реновацию»

В список могут попасть не только хрущевки, но и здания поздних годов постройки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Домам в Петербурге начали присваивать статус "под реновацию".

Домам в Петербурге начали присваивать статус "под реновацию".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дома в Петербурге начали получать статус «под реновацию». Об этом сообщают активисты, заметившие паспорта зданий на официальном городском портале «Наш Санкт-Петербург». Причем такой статус получают не только «хрущевки» 1957-70 годов постройки, но и более новые дома.

- Начался подгон «хрущевок» под категорию «хрущевки панельные, постройки 1957-1970 годов». Прямо не стесняясь дом, построенный в 1971 году, включили в категорию построенных до 1970 года, - написал в своем телеграм-канале муниципальный депутат, глава МО №72 (Купчино) Павел Швец.

По его словам, подобное могло произойти из-за формулировок закона о комплексном развитии территории (КРТ), в котором прописано, что в программу реновации может попасть дом, построенный по типовым проектам, разработанным до 1970 года.

Напомним, что по нынешнему закону, дом в список на реновацию включает Смольный. А жильцы в течение трех месяцев должны провести общее собрание, на котором выразить согласие или протест, исключив дом из программы.

При согласии, дом будет снесен, а жильцы получат квартиры в черте Петербурга, но в любом его районе.

Под реновацию попадают дома в категории: "«Хрущевки» панельные, постройки 1957-1970 г.г." Фото : портал "Наш Санкт-Петербург".

Под реновацию попадают дома в категории: "«Хрущевки» панельные, постройки 1957-1970 г.г." Фото : портал "Наш Санкт-Петербург".