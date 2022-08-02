В Петербурге дома после 1970 года постройки начали получать статус «под реновацию»

Домам в Петербурге начали присваивать статус "под реновацию". Фото: Олег ЗОЛОТО

Дома в Петербурге начали получать статус «под реновацию». Об этом сообщают активисты, заметившие паспорта зданий на официальном городском портале «Наш Санкт-Петербург». Причем такой статус получают не только «хрущевки» 1957-70 годов постройки, но и более новые дома.

- Начался подгон «хрущевок» под категорию «хрущевки панельные, постройки 1957-1970 годов». Прямо не стесняясь дом, построенный в 1971 году, включили в категорию построенных до 1970 года, - написал в своем телеграм-канале муниципальный депутат, глава МО №72 (Купчино) Павел Швец.

По его словам, подобное могло произойти из-за формулировок закона о комплексном развитии территории (КРТ), в котором прописано, что в программу реновации может попасть дом, построенный по типовым проектам, разработанным до 1970 года.

Напомним, что по нынешнему закону, дом в список на реновацию включает Смольный. А жильцы в течение трех месяцев должны провести общее собрание, на котором выразить согласие или протест, исключив дом из программы.

При согласии, дом будет снесен, а жильцы получат квартиры в черте Петербурга, но в любом его районе.