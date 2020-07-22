Первую «хрущевку» снесли по программе реновации в Санкт-Петербурге

Первый в Петербурге дом, расселенный по программе реновации, пустили под снос. Утром 22 июля ломать начали «хрущевки» квартала 7-17 Сосновой Поляны. Стартовали с дома №37 корпус 1 по 2-ой Комсомольской улице. Пятиэтажка была построена в 1967 году и умещала 50 квартир. Последний жилец покинул ее в первых числах июля. Большинство переселили в соседнее новое здание.

– В 1955 году была принята программа панельного домостроения. Это позволило решить жилищную проблему, переселить ленинградцев из подвалов в благоустроенное жилье. Дома строили на 25-30 лет, а отслужили они 60 лет, – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Сегодня мы приступили к новому этапу расселения и сноса «хрущевок», активизировали программу реновации кварталов массовой застройки. Более 200 жителей этого дома получили новые квартиры.

Сравнять «панельку» с землей планируют до конца неделиФото: Олег ЗОЛОТО

Сравнять «панельку» с землей планируют до конца недели. На очереди – соседний дом №39.

– Ждем и надеемся, что и нас расселят, – делится жительница соседнего дома Лариса. – Хотелось бы, чтобы квартира была рядом. И посвободнее: нас все-таки четверо на 48 квадратных метрах.

Полностью обновить квартал обещают к 2026 году. Здесь появятся 25 500 «квадратов» жилья, школа на 550 мест и детский садик на 75 мест.

Полностью обновить квартал обещают к 2026 годуФото: Олег ЗОЛОТО

Придать новый импульс программе реновации помогут поправки в федеральное законодательство, которое подготовил парламент Петербурга.

– В нашем проекте учтены важные моменты: проблемы «последнего жильца» и «последней квартиры», введение посредника между жильцами и компанией, которая занимается реновацией, – отмечает спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – Надеюсь, Госдума нас поддержит. Это очень важный и в то же время очень чувствительный проект для сотен тысяч людей, которые уже не первый год мечтают о переезде в новые квартиры.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Программу реновации в Петербурге запустили в далеком 2008 году. Хотя с тех пор новое жилье, по официальным данным, и получили полторы тысячи семей, ни одного расселенного здания за 12 лет так и не снесли: благое начинание уперлось в хитросплетения законодательства и медлительность инвесторов.

Развивать территории Петербурга в 2008-ом вызвалась компания «Воин-В», с которой заключили контракт на два квартала в Ульянке. За 10 лет инвестор должен был снести 15 из 27 домов, переселить полторы тысячи человек и передать городу 31 600 «квадратов» нового жилья.

Программу реновации в Петербурге запустили в далеком 2008 годуФото: Олег ЗОЛОТО

В 2009-ом договор на реновацию еще 22 территорий в девяти районах Петербурга заключили с компанией «СПб Реновация». Здесь планировали снести или реконструировать 1 080 домов, передать городу свыше семи миллионов «квадратов» жилья и улучшить условия жизни для ста тысяч человек.

Но за 10 лет инвесторы передали городу 0,73 процента жилья (126 квартир) для нанимателей и еще 342 квартиры для переселения собственников. В эксплуатацию ввели 20 домов – 3,5 процента от запланированного объема. А ни одной «хрущевки» так и не снесли.

С «Воином-В» контракт не продлили. «СПб Реновация» добилась пролонгации на 10 лет через суд и продолжает работу.

ЧТО ТАКОЕ РЕНОВАЦИЯ?

Смысл петербургской программы реновации – она же адресная программа «Развитие застроенных территорий» – в обновлении жилых кварталов, заполненных аварийными или близкими к тому «хрущевками». Город получает современные территории с домами и инфраструктурой, жители – безопасные и удобные квартиры, инвесторы – контракты.

– Необходимо начинать реновацию кварталов, застроенных домами первых массовых серий, уже сегодня, чтобы предотвратить аварийное состояние жилищного фонда в будущем, – поясняют в Комитете по строительству.

За 12 лет ни одной «хрущевки» так и не снеслиФото: Олег ЗОЛОТО

На сегодня в программе 22 территории. На них под снос или реконструкцию попадают аварийные и изношенные минимум на 70 процентов дома, а также дома первых массовых серий (типовая постройка 1958-1970 годов), малоэтажная жилая застройка до 1966 года и просто здания, не соответствующие градостроительным регламентам. Остальные здания в кварталах трогать не станут.

Вместе с новыми многоэтажками на «развитых» территориях появятся недостающие детские сады, школы и поликлиники, а также другая нужная инфраструктура. Их будут возводить уже не за счет инвестора, а за бюджетные средства. Решать, что нужно, а что нет, станут сами жители вместе со специальными комиссиями при районных администрациях, а проекты планировки территорий будут проходить обязательные публичные слушания.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Переселять собственников и нанимателей квартир в домах, которые отправляют на реконструкцию или под снос, должны в новые здания в границах той же территории. Новые квартиры предоставляют с чистовой отделкой, сантехникой, газовой или электрической плитой. Насильно выселять не станут: все делается только с письменного согласия жителя и по договору с инвестором. В нем же прописывают количество комнат и площадь нового жилья.

Хозяев квартир, живущих в них по соцнайму, отправляют на новоселье не в хоромы, а по нормативу: для одинокого человека полагается 33 «квадрата» общей площади, для семьи – по 18 «квадратов» на каждого человека.

Придать новый импульс программе реновации помогут поправки в федеральное законодательствоФото: Олег ЗОЛОТО

С собственниками квартир все немного иначе: условия переезда – по договору купли-продажи или мены – и цену квартиры обговаривают в каждом отдельном случае вместе с инвестором-реноватором. Если переселяют, то в равнозначную квартиру. А если жилище выкупают, то цифру берут не с потолка, а руководствуются его рыночной стоимостью. В индивидуальном порядке решают и вопрос возвращения в свою бывшую квартиру или свой бывший дом. А вот особую ипотеку и беспроцентный кредит для переселенцев не предоставляют.

Если собственники на общем собрании решают, что покидать свой дом они не желают, то освободить его для сноса или реконструкции нельзя. А вот механизма, как попасть в программу, в Петербурге пока не изобрели.

ЦИФРА:

По региональной программе «Развитие застроенных территорий» уже построили 32 дома на 9 935 квартир.

Вместе с новыми многоэтажками на «развитых» территориях появятся детские сады, школы и поликлиникиФото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО:

На сегодня в программу реновации включены 22 квартала:

– 1-1А Гражданского пр., ограничен пр. Непокоренных и внутриквартальным проездом;

– 43 Полюстрово, ограничен пр. Мечникова, Замшиной и Бестужевской ул., Кондратьевским пр.;

– 17-17а Гражданского пр., ограничен Северным пр., пр. Науки, ул. Карпинского и Софьи Ковалевской;

– 55 Тихорецкого пр., ограничен пр. Науки, ул. Обручевых и Гидротехников;

– 7-8, 9 Автово, ограничен ул. Автовской, Примакова, Червонного Казачества и проездом вдоль сквера по пр. Стачек;

– 5 Дачного, ограничен Ленинским пр., пр. Народного Ополчения, Счастливой ул., б-ром Новаторов;

– 6 Ульянки, ограничен пр. Ветеранов, Дачным, Народного Ополчения, ул. Танкиста Хрустицкого;

– Нарвской заставы, ограничен ул. Промышленной, пр. Стачек, ул. Новоовсянниковской, Баррикадной, Трефолева, Калинина;

– Колпино восточнее Загородной ул., ограничен проектной осью магистрали, Колпинской ул., продолжением ул. Севастьянова и проектной осью дороги на завод «Красный Кирпичник»;

– 10 Колпино;

– 16 Малой Охты, ограничен Заневским пр., Уткиным пр-дом, перспективной пробивкой пр. Металлистов, пл. Карла Фаберже;

– 35 Ржевки, ограничен Рябовским ш., Ржевской пл., Камышинской и Беломорской ул.;

– 7-17 Сосновой Поляны, ограничен пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарькавого, пр. Народного Ополчения, ул. Летчика Пилютова;

– 1-5 Сосновой Поляны, ограничен ул. Чекистов, Пограничника Гарькавого, Летчика Пилютова, пр. Ветеранов;

– ограничен границами Курортного р-на, проектируемым пр-дом №1, ул. Школьной, местным проездом, ул. Ленинградской и Краснофлотской (п. Песочный);

– 13-14-16 западнее Варшавской железной дороги, ограничен Краснопутиловской, Варшавской, Костюшко, Кубинской ул., Ленинским пр., пл. Конституции;

– 7-10 западнее Варшавской железной дороги, ограничен Бассейной ул., Новоизмайловским пр., Краснопутиловской и Кубинской ул.;

– 9 западнее Варшавской железной дороги, ограничен Краснопутиловской ул., пл. Конституции, Ленинским пр., Кубинской ул.;

– 128, 128А, 136 Щемиловки, ограничен пр. Обуховской Обороны, ул. Бабушкина и Шелгунова;

– ограничен береговой линией Невы, Славянки, проектируемой магистралью;

– 18 восточнее Витебской железной дороги, ограничен ул. Белы Куна, Софийской, Пражской, Турку;

– ограничен Лиговским пр., Расстанной, Тамбовской и Прилукской ул.