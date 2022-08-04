Петербуржцы могут до 10 августа внести поправки в Генплан развития города

Генплан развития Петербурга до 2050 года вынесли на обсуждения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4 августа на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) опубликован проект нового Генерального плана развития Петербурга до 2050 года. В нем прописаны строительные и транспортные проекты. В том числе метро, а также многое другое. Но документ не окончательный и до 10 августа любой житель Петербурга может внести поправку или предложение, которое будет рассмотрено.

- Срок подачи предложений изменений в Генплан с 4 по 10 августа. Да, срок небольшой, но нам нужно успеть до осени. От людей требуется минимальный набор документов, описание предложения. Вся информация есть на сайте КГА, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM глава комиссии по градостроительству ЗакСа Валерий Гарнец.

По его словам, чаще всего негативные отклики от петербуржцев идут из-за вопросов развития транспортной инфраструктуры и обработки отходов.

При этом один-два жалобщика не смогут остановить развитие города. Сам Генплан планируют утвердить до конца года.

- Генплан же не говорит, что дорогу или завод построят прямо завтра – он показывает перспективы, заглядывает в будущее города, - отметил Гарнец.