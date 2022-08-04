Жителей «хрущевок» пообещали не переселять в отдаленные районы Петербурга в ходе реновации

Штаб по реновации посетит все районы Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей домов, попадающих под реновацию, не будут переселять на другой конец города. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM заявил спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

- Людей с Академки в Шушары не перевезут. Такого не будет. Это глупости. Если вы посмотрите, 95 процентов реновации в других регионах проходят в следующем формате: люди остаются жить в своих же районах, - отметил Бельский.

По его словам, в законе такая формулировка не прописана, так как сам закон привели в соответствие с федеральными нормативами. А кроме тог, могут найтись люди, которые как раз захотят переехать подальше от нынешнего места жительства.

- Мы уже имеем опыт реновации в Колпино, там ни одного человека недовольного не было. Ведь это улучшает жизнь. Люди получат и современное жилье и благоустройство микрорайона, - заявил спикер ЗакСа. И отметил, что встречи парламентской рабочей группу по вопросам реновации пройдут во всех районах Петербурга.