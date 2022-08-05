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Авто5 августа 2022 12:33

С 6 августа начинается ремонт на Пискаревском путепроводе

Терпеть неудобства придется почти три недели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пискаревский путепровод уйдет на трехнедельный ремонт. Фото: Яндекс.Карты.

Пискаревский путепровод уйдет на трехнедельный ремонт. Фото: Яндекс.Карты.

Дорожный ремонт начинается на Пискаревском путепроводе - части одной из основных магистралей, связывающих Калининский и Красногвардейский районы Петербурга. В течение почти трех недель здесь будет ограничено движение транспорта, пока рабочие переложат асфальт.

- 6 августа начинаем менять асфальтобетонное покрытие на Пискаревском путепроводе, расположенном на одноименном проспекте. В связи с этим до 24 августа будут введены ограничения движения транспорта, - сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Николай Линченко.

Для ремонта поочередно будут закрываться полосы путепровода, по одной из трех в каждую сторону. Оставшиеся две отдадут машинам для проезда. Сначала асфальт поменяют на крайних правых, потом на центральных, в а конце на крайних левых полосах.

Автомобилистов призывают «понять и простить», а также заранее думать над маршрутом и временем поездки, чтобы не попасть в пробку.

Напомним, что с 7 августа ремонтировать начнут Ушаковский мост.