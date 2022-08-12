Завершены поиски 10-летнего немого мальчика в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили поиски 10-летнего мальчика, который не разговаривает. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге завершили поиски 10-летнего немого мальчика. Напомним, ребенок пропал в четверг, 11 августа. По информации поисковиков отряда «ЛизаАлерт», школьник ушел гулять с футбольным мячом, но потерялся. Родные ребенка заявили в полицию, к поискам подключили волонтеров. К счастью, все закончилось благополучно.

- Найден. Жив! Благодарим всех за помощь! – коротко написали поисковик в своих группах в соцсетях.

Волонтеры по традиции не делятся деталями пропажи ребенка, эта информация только для его родных.