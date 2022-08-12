Уголовное дело возбудили после гибели 14-летнего хоккеиста СКА во время тренировки в Петербурге

Уголовное дело возбудили после гибели 14-летнего хоккеиста СКА во время тренировки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего хоккеиста СКА. Юный спортсмен погиб во время тренировки. Шайба на большой скорости влетела ему в грудь и ударила в область сердца. Мальчик упал без сознания. Несмотря на попытку реанимировать хоккеиста, он скончался.

- По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, - сообщили 12 августа в прокуратуре города.

Проверкой также занимается и прокуратура. Специалисты проверят исполнение федерального законодательства, а также даст оценку в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке.

Отметим, что погибший мальчик подавал большие надежды в спорте.