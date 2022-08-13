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Происшествия13 августа 2022 10:17

Тело упавшего с моста 19-летнего парня нашли в Петербурге

Пропавшего молодого человека искали с утра 11 августа
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Тело упавшего в Неву мужчины нашли под Сампсониевским мостом.

Тело упавшего в Неву мужчины нашли под Сампсониевским мостом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели нашли тело пропавшего 19-летнего парня, который утром 11 августа упал в Неву с Сампсоневского моста. Поисковая операция шла двое суток, труп могло отнести течением далеко по реке, но в итоге его нашли в месте падения – под мостом.

- Да, обнаружен в 11: 40 сегодня, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сейчас тело передано сотрудникам правоохранительных органов, в причинах и обстоятельствах гибели молодого человека будут разбираться именно они. Подробности трагедии уточняются.