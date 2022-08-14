Мужчину на электросамокате сбили насмерть на Дворцовой площади в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга произошла смертельная авария. На Дворцовой площади автомобиль сбил насмерть мужчину на электросамокате. Все произошло в ночь на 14 августа 2022 года. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Около Дворцовой площади сбили человека насмерть. Службы забирают уже, - рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, авария случилась в третьем часу ночи. В это время на улице было много людей, так как многие гуляли, а кто-то возвращался с ночных экскурсий. Мужчина на электросамокате куда-то спешил и решил не дожидаться зеленого сигнала светофора, поехал через дорогу. В этот момент его снес белый автомобиль. При падении мужчина сильно ударился головой об асфальт. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые разбираются в сложившейся ситуации.

Позже полиция уточнила, что погибшей оказалась 39-летняя женщина.