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Здоровье15 августа 2022 13:24

Еще две больницы начнут принимать больных коронавирусом в Петербурге

На данный момент развернуто более 2 тысяч ковидных коек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Две больницы начнут принимать больных коронавирусом в Петербурге

Две больницы начнут принимать больных коронавирусом в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается рост заражений коронавирусом. Утром 15 августа 2022 года стало известно, что в больницах осталось только 24 свободные койки для зараженных. Однако в комитете по здравоохранению отметили, что дефицита нет и запас имеется.

- В Петербурге имеется достаточный запас коечного фонда для больных с COVID-19. На сегодняшний момент развернуты 2142 койки. В городе невозможна ситуация, когда больных с коронавирусной инфекцией будет некуда госпитализировать, - рассказали в комитете.

Количество коек, как правило, уменьшается в выходные, так как выписка в эти дни минимальна. Но в понедельник свободный коечный фонд всегда увеличивается.

Кроме того, в ближайшие дни больных коронавирусом начнет принимать корпус-трансформер больницы святителя Луки. Также вскоре развернет свои мощности трансформер больницы святителя Георгия.