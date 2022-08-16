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Происшествия16 августа 2022 16:18

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за сноса особняка Салтыковой в Петербурге

Снос начался несмотря на то, что дом является объектом культурного наследия
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за сноса особняка Салтыковой в Петербурге

Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за сноса особняка Салтыковой в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге. Историческое здание на Большой Морской улице начали сносить несмотря на то, что дом построен в 1845 году, является объектом культурного наследия и имеет охранный статус. Об этом в комитете сообщили 16 августа 2022 года.

- После обращения жителей Петербурга, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по Северной столице незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту и представить оперативный доклад. Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате следственного комитета страны, - сообщили в ведомстве.

Градозащитники рассказали, что КГИОП согласовал снос дворовых флигелей исторического дома в 2017 году. Однако распоряжение уже утратило силу в связи с истечением времени.