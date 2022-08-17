Роспотребнадзор назвал опасным купание в зеленой воде Финского залива

Купаться в такой жиже специалисты не советуют. Фото: Петр КИБЕР

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора предупреждают об опасности купания в позеленевшем финском заливе. Отдыхающие могут получить отравление из-за цветущих в воде водорослей.

- Сине-зеленые водоросли при сильном цветении потенциально токсичны. Купаться в цветущей воде не рекомендуется. При попадании в организм человека это может привести к отравлениям, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

А опрошенные «КП-Петербург» эксперты отмечают, что кроме неприятностей с кишечником, водоросли могут вызывать даже химические ожоги.

- Сейчас в воде активно разлагаются цианобактерии. При этом они выбрасывают токсины. Поэтому дело может дойти до химических ожогов, а если хлебнуть воды, то будут проблемы желудком, - отметил в эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM ученый-эколог Артем Акшинцев.