Полиция поймала похитителя ящерицы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

История с пропажей редкого питомца из зоопарка, всполошившая весь Петербург, получила свое продолжение. Полиция задержала злоумышленника, который пошел на черное дело из-за любви к супруге. Также в Главке показали и видео похищения ящерицы из Ленинградского зоопарка. Увы, но сама ящерица похищения не пережила.

- По предварительным данным, в момент кражи злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и собирался подарить рептилию супруге. Саму пропажу полицейские нашли под окнами квартиры задержанного. С его слов, ящерица выпала из окна на 12 этаже и погибла, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что кража ящерицы произошла 12 августа - мужчина просто сломал замок террариума и украл ящерицу акантозавра стоимостью в 21 000 рублей. Представители зоопарка обратились в полицию 14 августа, а через два дня был задержан и сам злоумышленник - 32-летний уроженец Тульской области, проживающий на Народной улице в Петербурге. Здесь ящерица и окончила свои дни.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.