Абсолютно обнаженная девушка с бутылкой вышла из воды в Петербурге

Голая "русалка" с бутылкой вышла из воды перед мужчиной. Фото: t.me/nocommentsrussia1703

Удивительное зрелище увидел один из жителей Василеостровского района Петербурге. Прогуливаясь по берегу, он заметил, как из воды выходит «русалка». Точнее, абсолютно обнаженная девушка. Причем с бутылкой в руке.

- Вот такую русалку встретили вчера на Васильевском острове, - сообщает телеграм-канал «У Петра за пазухой».

Удивленный мужчина попытался узнать у девушки о происходящем, но был послан «русалкой» по известному всем направлению. Голая красавица с бутылкой гордо вышла на берег.

Где именно произошла встреча - не уточняется.

Интересно, что в тот же день в соцсетях появилось видео с мужчиной в ластах, которого задержали в петербургском метро. Что делал «ихтиандр» на станции «Парнас», осталось неизвестным. Одно точно - до отделения полиции его довезли. Прямо в ластах.