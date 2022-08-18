Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья18 августа 2022 8:13

Эстония вновь закрыла границу в Нарве утром 18 августа

Движение фур через погранпереход в Ивангороде остановлено
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Граница с Эстонией в Нарве снова закрыта.

Граница с Эстонией в Нарве снова закрыта.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

Эстония вновь закрыла движение через границу с Россией на погранпереходе Нарва-Ивангород. С утра 18 августа здесь встали фуры. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России. Причиной на этот раз называются дорожные работы с эстонской стороны.

- 18 августа с 09:00 до 12:00 полностью остановлено движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу международном пункте пропуска «Ивангород».По информации эстонской таможни, приостановка работы связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу, - говорится в сообщении пресс-служба ФТС.

Напомним, что прошлый раз при закрытии границы эстонская сторона ссылалась на обновление компьютеров. А по данным местных СМИ, с 18 августа вступил в силу трехмесячный запрет на проезд большегрузов из России в Эстонию.

Кроме того, с сегодняшнего дня также перестанут пускать российских туристов с шенгенскими визами, выданными Эстонией.