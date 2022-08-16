Таможня России назвала причину закрытия границы в Нарве с эстонской стороны

На таможне объяснили ситуацию в пункте перехода Ивангород-Нарва. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) назвали причины перекрытия границы с Эстонией на пункте пропуска Нарва-Ивангород. Ранее о том, что движение транспорта встало, сообщали туристы.

- По информации эстонской стороны остановка въезда и выезда транспортных средств, а также перемещения физических лиц связана с обновлением программных обеспечения, - сообщают российские таможенники.

Причем граница закрыта именно с эстонской стороны. На переходе даже развернули рейсовый автобус, шедший из Таллинна в Петербург. Сейчас 50 его пассажиров ждут изменения ситуации на автовокзале в Нарве.

В СЗТУ отмечают, что граница закрыта на неопределенный срок и советуют туристам учитывать нынешнюю ситуацию в пункте пропуска «Ивангород».