Небольшие дожди после жарких выходных придут в Петербург

Небольшой дождик может пройти в Петербурге в начале будущей недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Небольшие дожди прервут двухнедельную засуху в Петербурге. Про вероятность осадков в начале следующей недели рассказал метеоролог Юрий Куткевич. При этом сильного облегчения в плане жары он не обещает. Да и грибной сезон эти осадки вряд ли спасут.

- В выходные температура немного понизится, до +25...+27 градусов. Кого-то это может порадует. В начале следующей недели местами возможны кратковременные дожди, но серьезный изменений погоды не предвидится. Температура останется такой же, - сообщил метеоролог в эфире в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM.

По словам Юрия Куткевича, на погоду в центральной части России продолжает влиять обширный антициклон, расположившийся над Уралом. Его периферия и «накачивает» Северо-Запад горячим воздухом.

Терпеть жару петербуржцам придется и все предстоящую неделю. А может и дольше - до начала сентября.