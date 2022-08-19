Экс-депутат ЗакСа Петербурга Коваль обжаловал в суде приговор в 9 лет колонии

Защита обжаловала приговор экс-депутату Ковалю. Фото: Пресс-служба Заксобрания СПб

Защита бывшего депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля обжаловала приговор Выборгского райсуда, который дал народному избраннику девять лет лишения свободы со штрафом в 35 миллионов рублей.

- Защита просит апелляционную инстанцию Санкт-Петербургского городского суда приговор отменить, осужденного оправдать, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В производству апелляция пока не принята.

Напомним, что приговор по делу о взятках был вынесен 11 августа. По версии обвинения, Коваль, будучи депутатом ЗакСа, вносил поправки в проект бюджета Петербурга, чтобы способствовать выделению субсидий на приобретение медоборудования для организаций здравоохранения.

Впоследствии эти контракты получили нужные люди. За это Коваль получил деньги и премиальный внедорожник Audi Q7 всего на 16,9 миллиона рублей.