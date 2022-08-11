Бывший депутат ЗакСа Петербурга Коваль получил 9 лет колонии за взятки

Экс-депутат Коваль получил 9 лет колонии. Фото: пресс-служба Заксобрания СПб

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль получил девять лет колонии по делу о взятках. По версии следствия, депутат брал деньги за распределение выгодных заказов на поставку медоборудования в поликлиники и больницы города. Общая сумма подношений превысила 16 миллионов рублей.

- Всего Коваль, с 06.09.2020 по 30.07.2020, получил взятки в виде денег и имущества на общую сумму 16 911 000 рублей, включая автомобиль марки Audi Q7, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, Коваль использовал свое служебное положение, внося поправки к проекту закона «О бюджете Санкт-Петербурга».

В ходе предварительного следствия экс-депутат частично признал вину, однако перед оглашением приговора, в последнем слове отказался от признания и попросил его оправдать.

Обвинение просило для Коваля 14 лет колонии и 88 миллионов рублей штрафа. Суд дал девять лет и 35 миллионов рублей в виде штрафа.