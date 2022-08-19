Полиция ищет хулиганов, зажегших файеры на концерте Дельфина в Петербурге

Полиция ищет хулиганов, запаливших файеры на концерте Дельфина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Василеостровского района разыскивают двоих хулиганов, которые зажгли файеры на концерте музыканта Дельфина, прошедшего в минувший четверг в одном из ночных клубов на Кожевенной линии. Из-за этого две женщины оказались в больнице - им обожгло глаза искрами.

- Молодых людей служба охраны вывела из зала, после чего они скрылись, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавших женщин отвезли в травмпункт, откуда после оказания помощи отпустили домой. У обеих повреждена роговица глаз. Состояние пациенток удовлетворительное.

Сейчас полиция разыскивает хулиганов с файерами, пока что для беседы. Но параллельно решается вопрос и о возбуждении уголовного дела по причине наличия вреда здоровью зрительниц.