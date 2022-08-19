Суд отправил под домашний арест жителя Петербурга, признавшегося в убийстве жены 15 лет назад

Суд арестовал жителя Петербурга, признавшегося в убийстве жены 15 лет назад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд отправил под домашний арест мужчину, который спустя 15 лет признался в убийстве своей жены. Полтора десятилетия женщина считалась пропавшей без вести. Об этом 19 августа 2022 года сообщила объединенная пресс-служба судов города.

- Из ходатайства следствия следует, что не позднее полуночи 4 ноября 2007 года обвиняемый, находясь в квартире, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, убил свою жену, - рассказали в суде.

После этого мужчина вывез тело своей супруги в Выборгский район Ленинградской области, где закопал в лесу. Далее он решил сымитировать уход жены из дома. Для этого он собрал ее вещи и выкинул в помойку. При этом мужчина отыгрывал роль обеспокоенного мужа, объявив жену в розыск и размещая объявления о ее пропаже в социальных сетях.

Следователям мужчина рассказал о содеянном и показал место, где закопал тело. Суд отправил обвиняемого под домашний арест до 11 сентября.