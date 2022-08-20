Задержан поджигатель файера, из-за которого пострадали девушки на концерте Дельфина в Петербурге

На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Полиция задержала одного из поджигателей файеров на концерте Дельфина в Петербурге. 18 августа шоу перед сценой на площадке Roof Place закончилось приездом скорой помощи. Двое мужчин зажгли файеры прямо в толпе, искры от них попали в глаза двум молодым девушкам.

- Злоумышленников служба охраны вывела из зала, после чего они скрылись. Пострадавшие девушки с травмами глаз были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. Вечером 19 августа на Васильевском острове был задержан 45-летний мужчина, причастный к инциденту, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

На виновника происшествия составили административный протокол за мелкое хулиганство. Теперь полиция ищет второго участника травмоопасного файер-шоу.

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