Полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в лицо 9-летнему мальчику в Петербурге

Полиция разыскивает мужчину, напавшего на детей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудник полиции Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, который напал на детей в Красногвардейском районе и выстрелил одному из них в лицо из аэрозольного пистолета. Инцидент произошел в шестом часу вечера 21 августа 2022 года, после чего мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию.

- 51-летняя женщина позвонила в полицию и рассказала, что во дворе дома 4 по улице Стасовой какой-то пьяный мужчина распылил газ из аэрозольного устройства вблизи гулявших детей после чего скрылся, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В итоге девятилетнему сыну женщины потребовалась медицинская помощь. После того, как врачи осмотрели ребенка и провели ряд процедур, его отпустили лечиться домой.

Сейчас полиция пытается установить личность мужчины и задержать его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.