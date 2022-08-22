Следственный комитет проводит обыски в КГИОП Петербурга

Следственный комитет России проводит обыски в КГИОП Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданные обыски нагрянули в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. В понедельник, 22 августа 2022 года, стало известно, что в здание ведомства приехали сотрудники следственного комитета России. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник.

- Да, обыски в КГИОП ведутся. Работает центральный аппарат следственного комитета России, - уточнил источник.

Однако больше подробностей по происходящему пока что нет. Причину внезапных обысков еще не называют.

Напомним, что за последнее время комитет по использованию и охране памятников Северной столицы несколько раз попадал в поле зрения председателя СК России Александра Бастрыкина в связи с сносом ряда зданий в городе. Активисты жаловались на незаконное уничтожение исторических домов. Так, Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за сноса особняка Салтыковой.