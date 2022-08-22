Женщина избила сотрудницу магазина в Киришах из-за водки и семечек

Любительница водки и семечек поколотила сотрудницу продуктового в Киришах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Кириши Ленинградской области женщина попыталась обчистить продуктовый магазин. Ей противостояла одна из сотрудниц, но получила массивной сумкой по лицу. Об этом рассказали в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 22 августа.

- Дама наведалась в сетевой магазин по улице Декабристов Бестужевых. Она загрузила в корзину бутылку водки и пачку семечек, – говорится в сообщении.

Но платить за покупки она не собиралась, двинув на выход в обход кассы. Подозрительную посетительницу заметила одна из сотрудниц и перегородила той выход. Однако женщину сопротивление не смутило. Она швырнула в оппонентку нечто, напоминающее пакет, затем в ход пошла массивная сумка.

Агрессивную любительницу водки и семечек задержали сотрудники Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования. Они доставили женщину в территориальный отдел полицию. Позже выяснилось, что ранее она была судима за мелкое хулиганство.