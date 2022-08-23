Еще один игрок «Спартака» перешел в «Зенит»

Защитник Дамир Шайхтдинов стал игроком "Зенита". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» продолжает переманивать игроков из стана заклятого соперника. Вслед за полузащитником Зелимханом Бакаевым из московского «Спартака» на берега Невы перебрался защитник Дамир Шайхтдинов.

- «Зенит» и «Спартак» достигли соглашения о переходе 18-летнего защитника. Контракт с футболистом рассчитан на два года, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Под каким номером будет выступать за «Зенит» новый защитник, пока неизвестно.

Напомним, что накануне сразу два бывших зенитовца - Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий. Первый забил гол в дебютном матче за свой новый клуб из Турции «Адана Демирспор». А второй традиционно заработал красную карточку за жесткий подкат.

Но ни то ни другое не помогло «Демирспору» и он проиграл «Фенербахче» со счетом 2:4.