Полиция нашла молодую мать с ребенком, пропавшую ночью по дороге домой в Петербурге

Поиски без вести пропавшей матери с ребенком завершились в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поиски молодой матери с ребенком в Санкт-Петербурге завершились. 23-летняя девушка с четырехлетней дочерью пропала без вести в три часа ночи с 24 на 25 августа 2022 года. Они вышли из гостей от подруги девушки и отправились домой. Но домой так и не вернулись.

- В три часа ночи девушка с ребенком ушли от подруги. Последний раз их видели в половину четвертого ночи в магазине на пересечении улиц Генерала Симоняка и Стойкости. При этом в магазине какой-то мужчина купил ребенку сок и мороженое, - сообщили ранее в социальных сетях родные пропавших.

После магазина мать с ребенком куда-то делись. Родные обратились в полицию и заявили о пропаже.

О местонахождении девушки с дочерью ничего не было известно больше суток. В итоге днем 26 августа родственники сообщили, что сотрудники полиции их нашли.

- Нашли, все в порядке, - коротко рассказали родные.

Однако, где нашли девушку и почему она пропадала с ребенком, не сообщается.