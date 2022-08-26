Летний рекорд по прививкам от коронавируса поставлен в Петербурге

10300 человек привились в Петербурге за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург побил рекорд нынешнего лета по уровню суточной вакцинации. За минувшие 24 часа в городе в прививочные пункты пришли 10 300 человек. При этом большая часть из них получила вакцину повторно.

- По-прежнему ревакцинация преобладает над первичной вакцинацией. Повторно привились 9134 человека, - сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

При этом в Комздраве уверены, что сейчас город проходит пик летней волны заболеваемости ковидом. И вакцинация помогает эту волну сократить. По прогнозам специалистов, число суточных заболевших, которое сейчас составляет около 4,5 тысяч человек, пойдет на спад через две-три недели.