Глава СК Бастрыкин поручил проверить инцидент с социальной няней, потянувшей за волосы девочку-инвалида в Петербурге

Тот самый вагончик с качающимися ступенями, откуда няня вытаскивала девочку за волосы. Фото: предоставлено "КП"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с социальной няней из Петербурга. Внимание на ситуацию следователь обратил после публикации "Комсомольской правды в Петербурге". Бастрыкин поручил коллегам из региона провести проверку.

Как мы рассказывали, няня, оставшаяся наедине с двухлетней девочкой-инвалидом на детской площадке, потянула ее за волосы. Сама няня заявляла в объяснительной, что ребенок отказывался выйти из вагончика с качающимися ступенями и норовил упасть, поэтому женщина испугалась и схватила малышку за волосы. Мама девочки, которая стала свидетелем сцены, утверждает, что на самом деле няня разозлилась на ребенка. А достать девочку из вагончика можно было просто подхватив под мышки.

- По указанному факту организована доследственная проверка. В соответствии с поручением главы ведомства следователи установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение, - заявили в пресс-службе главного управления СК.

За ходом проверки будет следить сам Александр Бастрыкин.