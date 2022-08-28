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Происшествия28 августа 2022 18:05

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве отца бывшего игрока «Зенита»

На его теле нашли колотые раны
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Мужчину убили на даче

Мужчину убили на даче

Фото: СОЦСЕТИ

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве отца бывшего игрока «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Мансура Абдулфаттаха убили на даче. В расправе над ним подозревают бывшего зятя. Мужчина ударился в бега.

- На участке у дома в одном из населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – множественными колото-резаными ранами головы и туловища, - сообщили в СУ СКР по Ленобласти. - Потерпевший являлся жителем города Санкт-Петербурга, но последние 5 лет проживал в арендованном доме на указанном участке.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Бывшая жена и дочь погибшего планируют прятаться в гостиницах до тех пор, пока подозреваемый не будет задержан.