Мужчину убили на даче Фото: СОЦСЕТИ

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве отца бывшего игрока «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Мансура Абдулфаттаха убили на даче. В расправе над ним подозревают бывшего зятя. Мужчина ударился в бега.

- На участке у дома в одном из населенных пунктов Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – множественными колото-резаными ранами головы и туловища, - сообщили в СУ СКР по Ленобласти. - Потерпевший являлся жителем города Санкт-Петербурга, но последние 5 лет проживал в арендованном доме на указанном участке.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Бывшая жена и дочь погибшего планируют прятаться в гостиницах до тех пор, пока подозреваемый не будет задержан.