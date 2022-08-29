Уголовное дело возбудили на женщину, забившую насмерть собаку в Петербурге

Полиция задержала женщину, забившую насмерть собаку в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, убившую собаку, а также возбудила уголовное дело. Шокирующая своей жестокостью сцена произошла днем 27 августа 2022 года во дворе у дома 32 по проспекту Сизова. Хозяйка схватила свою собаку, стала бить ее ногами, а также швырять об землю. Все это происходило рядом с детской площадкой, где гуляли малыши.

- Около 13:20 в полицию поступило сообщение о том, что 29-летняя женщина, находясь у дома 32 по проспекту Сизова нанесла несколько ударов ногой по спине и голове собаке. От полученных травм животное скончалось, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Видео жестокого убийство разлетелось по социальным сетям. Саму женщину задержали очень оперативно. Ее доставили в отделение полиции и возбудили дело по статье о жестоком обращении и животными.