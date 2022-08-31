Группа подростков жестоко избила супружескую пару у вокзала в Ломоносове

Группа подростков-хулиганов держит в страхе жителей Ломоносова. Фото: предоставлено "КП"

Группа подростков терроризирует жителей Ломоносова. В соцсетях набрало популярность видео, где возле местного вокзала юные хулиганы избивают супружескую пару. «КП-Петербург» связалась с пострадавшим 35-летним Александром. По словам мужчины, он сидел на лавочке в сквере вместе с женой и сделал замечание шумным подросткам. В ответ они закидали пару бутылками и самокатом.

- У меня сотрясение мозга, проломлена орбита глаза. Жене наложили швы на голову. Полицию и скорую ждали около часа. Все это время на нас кидалась «стая» из 10-15 детей. Возраст лет от 9 до 16, примерно. В больнице я провел пять дней. Выписался с фингалом. Половина лица онемела, - поделился Александр.

Мужчина заявляет, что среди нападавших заметил двух маленьких братьев, которые двумя годами ранее были замечены в Ломоносове за избиением трупа кошки. Александр намерен пойти в полицию, чтобы всех хулиганов нашли и наказали. Тем временем в соцсетях жители Ломоносова сочувствуют супругам и вспоминают все проступки этой группы подростков: плевки в прохожих, броски банками и бутылками, а также отборный мат.