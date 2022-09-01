Платная парковка заработала во всем Центральном районе Петербурга с 1 сентября

Зона платной парковки расширилась на весь центр Петербурга 1 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наступила осень, а это значит, что в жизни автомобилистов Санкт-Петербурга наступили изменения. С 1 сентября 2022 года платная парковка начала работать на всей территории Центрального района города. К зоне присоединились еще 56 улиц.

- С 1 сентября зона платной парковки заработала в границах еще двух муниципальных округов Центрального района: «Дворцовый округ» и «Муниципальный округ 78», - рассказали в комитете по транспорту.

Как и раньше, платное время действует с 8:00 до 20:00 часов, в остальное время припарковать машину можно бесплатно. Также 15 первые минут стоянки тоже являются бесплатными. За это время водитель должен либо оплатить стоянку на час или больше времени, либо покинуть парковочное место.

Точный список улиц, где теперь парковка стала платной, можно посмотреть по ссылке.