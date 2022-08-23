Расширение зоны платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Постепенно центр Санкт-Петербурга стал зоной, где просто так оставить автомобиль на улице не получится. С 1 сентября 2022 года весь Центральный район города будет в платных парковках. Во второй этап стоянка распространится еще на 56 улиц. А до конца города к зоне платной стоянки присоединится еще и Адмиралтейский район. Рассказываем, какие улицы и проспекты затронет расширение зоны платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2022 года.

Платная парковка в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2022

- Апраксин пер. (от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки)

- Аптекарский пер. (от Миллионной ул. до наб. р. Мойки)

- Большая Конюшенная ул. (от Конюшенной пл. до Невского пр.)

- Большая Морская ул. (от Дворцовой пл. до наб. Крюкова кан.) на участке от Дворцовой пл. до Гороховой ул.

- Банковский пер. (от наб. кан. Грибоедова до Садовой ул.)

- Волынский пер. (от наб. р. Мойки до Б. Конюшенной ул.)

- Гороховая ул. (от Адмиралтейского пр. до Загородного пр.) на участке от Адмиралтейского пр. до наб. р. Фонтанки

- Дворцовая пл. (на пересечении Невского пр., Б. Морской ул., Миллионной ул., Дворцового проезда, Адмиралтейского проезда и Адмиралтейского пр.)

- Дворцовый проезд (от Дворцовой наб. и Адмиралтейской наб. до Дворцовой пл.)

- Друскеникский пер. (от Фурштатской ул. до ул. Чайковского)

- Думская ул. (от Невского пр. до ул. Ломоносова вдоль здания Городской Думы)

- Замковая ул. (от Садовой ул. до наб. р. Фонтанки)

- Инженерная ул. (от наб. кан. Грибоедова до пл. Белинского)

- Итальянская ул. (от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Фонтанки)

- Казанская пл. (между Казанской ул., Невским пр. и наб. кан. Грибоедова)

- Казанская ул. (от Невского пр. до Фонарного пер.) на участке от Невского пр, до Гороховой ул.

- Караванная ул. (от пл. Белинского до Невского пр.)

- Кирпичный пер. (от М. Морской ул. до наб. р. Мойки)

- Кленовая ул. (от Замковой ул. до Манежной пл.) на участке от Манежной пл. до Инженерной ул.

- Конюшенная пл. (между наб. кан. Грибоедова, Б. Конюшенной ул. и Конюшенным пер.)

- Конюшенный пер. (от наб. р. Мойки до Конюшенной пл.)

- Круглый пер. (от наб. р. Мойки до Аптекарского пер.)

- Литейный пр. (от наб. Робеспьера и наб. Кутузова до Невского пр.) на участке от Кирочной ул. до наб. Кутузова

- Малая Морская ул. (от Невского пр. до Исаакиевской пл.) на участке от Невского пр. до Гороховой ул.

- Манежная пл. (на пересечении Итальянской ул. и Караванной ул.)

- Миллионная ул. (от наб. Лебяжьей канавки до Дворцовой пл.)

- Михайловская ул. (от пл. Искусств до Невского пр.)

- Михайловский проезд (от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Мойки) от Апраксина пер. до Чернышевского проезда

- Москательный пер. (от наб. кан. Грибоедова до Банковского пер.)

- Мошков пер. (от Дворцовой наб. до наб. р. Мойки)

- Мраморный пер. (от Дворцовой наб. до Миллионной ул.)

- Мучной пер. (от наб. кан. Грибоедова до Садовой ул.)

- наб. Зимней канавки (от Дворцовой наб. до наб. р. Мойки)

- наб. канала Грибоедова (нечетная сторона) (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки) на участке от наб. р. Мойки до Гороховой ул.

- наб. канала Грибоедова (четная сторона) (от наб. р. Мойки до Садовой ул.) на участке от наб. р. Мойки до Гороховой ул.

- наб. Лебяжьей канавки (от Дворцовой наб. до наб. р. Мойки)

- наб. реки Мойки (нечетная сторона) (от наб. р. Фонтанки до Б. Морской ул.) на участке от наб. р. Фонтанки до Гороховой ул.

- наб. реки Мойки (четная сторона) (от наб. кан. Грибоедова до наб. р. Пряжки) на участке от наб. кан. Грибоедова до Гороховой ул.

- наб. реки Фонтанки (нечетная сторона) (от наб. р. Мойки до пл. Репина) на участке от наб. р. Мойки до Гороховой ул.

- пер. Крылова (от Садовой ул. до пл. Островского)

- пер. Сергея Тюленина (от Казанской ул. до наб. кан. Грибоедова)

- пл. Белинского (на пересечении наб. р. Фонтанки, Инженерной ул. и Караванной ул.)

- пл. Искусств (между Инженерной ул. и Итальянской ул.)

- пл. Ломоносова (на пересечении ул. Ломоносова и наб. р. Фонтанки)

- пл. Островского (между Невским пр. и ул. Зодчего Росси)

- проезд вдоль Марсова поля (между Миллионной ул., наб. Лебяжьей канавки и наб. р. Мойки)

- Садовая ул. (от наб. р. Мойки до наб. р. Фонтанки и наб. кан. Грибоедова) на участке от наб. р. Мойки до Гороховой ул.

- Суворовская пл. (между Дворцовой наб. и Миллионной ул.)

- Торговый пер. (от пл. Ломоносова до Степановского проезда)

- ул. Зодчего Росси (от пл. Островского до пл. Ломоносова)

- ул. Ломоносова (от наб. кан. Грибоедова до ул. Рубинштейна и Загородного пр.) на участке от наб. кан. Грибоедова до пл. Ломоносова

- Чебоксарский пер. (от М. Конюшенной ул. до наб. кан. Грибоедова)

- Шведский пер. (от Б. Конюшенной ул. до М. Конюшенной ул.)

- Полтавская ул. (от Конной ул. и пр. Бакунина до Полтавского проезда) на участке от Невского пр. до пр. Бакунина и Полтавского проезда

- Ставропольский пер. (от Шпалерной ул. до Таврического пер.)

Стоимость платной парковки

Стоимость платной парковки в Санкт-Петербурге периодически растет. Однако с расширением 1 июля 2022 года пока что не запланировано увеличение цен. Плата взимается только за парковку в период с 08:00 до 20:00 часов. Стоимость зависит от категории транспорта: категория А и М - 39 рублей за час, категория В (легковые автомобили) - 100 рублей в час, а категория С (грузовики) - 198 рублей час. Абонемент на месяц обойдется в 7 965 рублей, 20 075 рублей и 39 822 рублей соответственно. Жители улиц зоны платной парковки, многодетные семьи, а также ряд других льготников могут оформить парковочное разрешение - бесплатное или с большой скидкой.

Как оплатить платную парковку в Петербурге

Оплатить парковку в центре Петербурга можно многими способами, начиная от паркомата, которые установлены возле каждой зоны, заканчивая Telegram-ботом. На данный момент существует семь вариантов:

- через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга»:

для этого надо зарегистрироваться и авторизироваться в приложение, пополнить счет. На карте выбрать улицу, где припаркована машина, и оплатить, указав госномер авто и продолжительность размещения его на стоянке.

- через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга www.parking.spb.ru :

на сайте также надо зарегистрироваться, пополнить счет, выбрать парковочную зону и оплатить.

- посредством отправки SMS-сообщения на номер 5303 (оплата данным способом доступна для абонентов МТС, Мегафон и Билайн):

на номер 5303 надо отправить SMS с номером автомобиля, количеством часов, сколько будет стоять машина, а также категория транспорта. Например, для того чтобы оплатить парковку автомобиля с госномером А123ВВ78 на 2 часа, вводится следующая команда: 1125*А123ВВ78*2*В. Далее придет сообщение с запросом на списание денег, который надо подтвердить.

- через паркомат при помощи парковочного билета или банковской карты (Visa (в том числе PayWave), Maestro и MasterCard (в том числе PayPass), Национальная платежная карта «Мир»):

выбрать команду «Оплата парковки», нажав на клавиатуре кнопку «1», указать номер парковочной зоны, ввести госномер транспорта с указанием региона, указать количество часов, выбрать категорию транспорта и оплатить банковской картой.

- через банкоматы или личный кабинет банка ВТБ

- с помощью Telegram-бота @MyParking_bot

- через мобильное приложение «BSTR».