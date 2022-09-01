Толпа людей создала коллапс на станции метро «Московская» в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первый день осени большинство людей заканчивает летние каникулы и возвращаются к рабочим будням. Так, 1 сентября 2022 года, из-за огромной толпы на станции метро "Московская" в Санкт-Петербурге произошел настоящий коллапс. Сотни, а может и тысячи местных жителей отправились в метро, чтобы поехать по делам, однако зайти на станцию оказалось не так-то и просто.

- Настоящее столпотворение у входа на станцию. Очередь растягивается от турникетов, идет по вестибюлю, дальше по лестнице, переходу на станцию, - рассказал журналист "Комсомолки" с места событий.

Для того, чтобы войти в метро, пассажиром пришлось изрядно потолкаться и потратить немало времени.

Напомним, что с 1 сентября меняет режим работы станция метро "Улица Дыбенко". По будням в утренние часы вестибюль будет работать с ограничением на вход.