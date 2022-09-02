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Общество2 сентября 2022 15:18

Задержка поездов на красной линии метро Петербурга продлилась 10 минут

Интервал в движении вагонов постепенно восстанавливается
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поезда в метро Петербурга вновь идут без задержек.

Поезда в метро Петербурга вновь идут без задержек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задержка поездов на севере метрополитена Петербурга продержалась всего лишь 10 минут. Об это сообщили в пресс-службе подземки. Напомним, в 17:03 на красной линии метро случился затор из-за некой технической причины. В метрополитене не смогли уточнить «КП-Петербург» характер проблемы, но поезда встали на участке от «Девяткино» до «Академической». В итоге задержка была недолгой.

- В 17:13 движение по линии №1 в метро осуществляется в обычном режиме, интервал между поездами постепенно восстанавливается, - отметили в пресс-службе подземки.