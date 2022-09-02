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Общество2 сентября 2022 15:25

Станцию метро «Пионерская» в Петербурге закрыли на вход вечером 2 сентября

Все из-за попадания постороннего предмета в эскалатор
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Станцию метро "Пионерская" в Петербурге закрыли на три минуты из-за постороннего предмета в эскалаторе.

Станцию метро "Пионерская" в Петербурге закрыли на три минуты из-за постороннего предмета в эскалаторе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вестибюль станции метро «Пионерская» в Петербурге вынужденно закрыли на вход вечером 2 сентября в час пик. Все из-за остановки эскалатора, работавшего на спуск, – туда попал посторонний предмет. В итоге жизнь станции временно парализовало. Людям не разрешили самостоятельно спускаться вниз и попросили подождать, когда вещицу достанут, а механизм эскалатор запустят. Пауза продлилась недолго.

- В 18:13 вестибюль «Пионерской» закрыли на вход. В 18:16 станцию открыли. Она работает в обычном режиме, - поспешили рассказать в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

Добавим, что это не первое происшествие в подземке за пятницу. Чуть ранее на красной линии метро поезда временно двигались с большой задержкой.