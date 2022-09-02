Цена на жетон в метро Петербурга может вырасти до 76 рублей в 2025 году

В метрополитене Петербурга не исключают, что в 2025 году жетон будет стоить уже 76 рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

Стоимость на жетон в метрополитене Петербурга может вырасти до 73 рублей в 2024 году и до 76 рублей – в 2025. Информацию об этом «КП-Петербург» подтвердили в пресс-службе городской подземки. Ранее Смольный уже озвучил планы на разовый проезд в метро по 70 рублей в 2023 году, но окончательные тарифы станут известны лишь к концу года. После этого-то и пришла новость о том, что в следующие годы рост платы за жетон не остановится. Но это тоже неточно.

- Итоговое решение принимает комитет по тарифам, а данная информация о подорожании жетона – всего лишь рабочий документ для планирования на будущее. Расчет по одному из прогнозных сценариев перевозки на следующие годы. Сценарии и параметры (тариф, объем перевозки по категориям пассажиров) задаются в соответствии с действующей методикой планирования доходов предприятия, - пояснили «КП-Петербург» в метрополитене.

Добавим, что о вариантах подорожания тарифов на подземный и наземный транспорт в 2023 году «КП-Петербург» писала в отдельном материале.

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