Жетон в метро по 70 рублей, а билет в автобусе - 65: Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Петербурга в 2023 году

Смольный может повысить на 5 рублей цены на разовый проезд в метро и наземном транспорте в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жетоны в метро по 70 рублей, а разовый билет в трамвае, троллейбусе и автобусе – по 65 рублей. Вероятно, к таким ценам жителям Северной столицы придется привыкать с 1 января 2023 года. Подорожание проезда традиционное, но горькое для последних лет – плюс 5 рублей. По информации «КП-Петербург», с таким предложением к депутатам Заксобрания на «нулевых чтениях» обратились чиновники городского комитета по транспорту.

И ТЫ, «ПОДОРОЖНИК»?

- Есть потребность в дополнительном финансировании перевозчиков на 2023-2024 годы, – объяснил источник «КП-Петербург».

Могут вырасти не только цены на разовый проезд. Не повезет и обладателям «Подорожника». По единому электронному билету цена за поездку в метро вырастет с 45 до 49 рублей. А по «Подорожнику» в наземном транспорте она составит 43 рубля вместо 40. Речи об изменении стоимости школьных и студенческих проездных пока нет.

Не выручит и "Подорожник". Проезд по нему может вырасти на 3-4 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас комитет по транспорту только начал собирать информацию о финансовых запросах перевозчиков: например, насколько выросла за год себестоимость перевозки одного пассажира, - объяснил источник «КП-Петербург» в Смольном. – После этого комтранс идет в комитет по тарифам и, исходя из возможностей бюджета города, устанавливает окончательные тарифы. Нужно подождать до зимы. Сейчас рано делать выводы.

В комитете по тарифам уточнили «КП-Петербург», что ждут предложения от перевозчиков вплоть до 15 октября. Следом начнется экономическая экспертиза, где проверят обоснованность возможного подорожания цены на проезд.

МОГЛО БЫТЬ И ХУЖЕ

В комитете по транспорту Петербурга попросили не расстраиваться и не возмущаться раньше времени. Аргументы Смольного прежние – если подорожание проезда и будет, то коснется оно только туристов. Да и себестоимость перевозки не стоит на месте.

Вероятно, подорожают и проездные длительного пользования. В пределах уровня инфляции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Городские перевозчики ежегодно получают субсидии из бюджета Петербурга. Благодаря этому в городе базовая стоимость проезда остается ниже ее реальной себестоимости, – ответили в комитете по транспорту «КП-Петербург». – При этом под базовой стоимостью проезда понимается так называемый «гостевой» тариф. Им пользуются менее 10 процентов пассажиров общественного транспорта Северной столицы. Использование льготных проездных, «Подорожника», Единой карты петербуржца и карт платежной системы МИР позволяет экономить на каждой поездке от 20 рублей и выше.

Но объяснения Смольного не особо интересуют простых горожан.

- А если забыл «Подорожник» дома? Будь добр выложить 70 рублей за жетон? Нет уж, пора на велосипеды переходить, - гневаются читатели «КП-Петербург» в соцсетях.

Как оно будет на самом деле, узнаем ближе к зиме. Тогда-то тарифы и согласуют на итоговом совещании правительства.

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