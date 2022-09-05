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Происшествия5 сентября 2022 10:10

Уголовное дело возбудили на таксиста за изнасилование пассажирки в Петербурге

Водителю предъявили обвинение в преступлении
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Санкт-Петербурге водителю такси предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении пассажирки

В Санкт-Петербурге водителю такси предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении пассажирки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на таксиста, изнасиловавшего пассажирку. Об этом 5 сентября 2022 года рассказали в следственном комитете города. Известно, что подозреваемого уже задержали и предъявили обвинение.

- По версии следствия, в ночь с 4 на 5 сентября 2022 года обвиняемый, работая водителем такси, около одного из домов по улице Шелгунова совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 34-летней пассажирки, - сообщили в комитете.

Известно, что женщина отдыхала до поздней ночи с подругой. Они выпивали. После она вызвала такси до дома и попросила таксиста разбудить ее, как приедут на место. Вместо этого мужчина решил воспользоваться беззащитностью пассажирки.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается порос об избрании ему ареста.