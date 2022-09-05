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Общество5 сентября 2022 19:09

Смольный: Для включения отопления в Петербурге нужны пять холодных дней подряд

Температура при этом не должна превышать +8 градусов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге пока не готовы включать отопление в жилых домах.

В Петербурге пока не готовы включать отопление в жилых домах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по энергетике Петербурга рассказали условия, при которых в городе включат отопления в социальных объектах и жилых домах. Напомним, ранее жилком отчитался, что все теплосети готовы к запуску горячей воды. Но говорить о старте отопсезона пока что рано.

- Для решения о включении отопления нужно дождаться окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха в городе не поднимется выше +8 градусом. Специалисты комитета вместе с метеорологами ежедневно следят за прогнозами погоды. Но даже приблизительной даты старта отопительного сезона пока нет, - уточнили «КП-Петербург» в комитете по энергетике Северной столицы.

Тем временем синоптики обещают непродолжительное бабье лето в городе, но лишь во второй половине сентября.