Автобусный маршрут из Петербурга в Геленджик продлили до Анапы

Петербургский автобус до Геленджика решили продлить до самой Анапы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автобусный маршрут «Петербург – Геленджик» решили продлить до Анапы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. Напомним, с 12 августа между городами ходит автобус «Пассажиравтотранса». В дороге транспорт проводит 38 часов. Как убедилась журналистка «КП-Петербург», поначалу экзотический маршрут не пользовался популярностью. Но сейчас, как заявляют в Смольном, все изменилось.

- Автобус из Петербурга в Геленджик стал популярным не только у жителей Северной столицы, – пишет Кирилл Поляков. – Туристы из южных регионов с тем же удовольствием едут в город на Неве. Заполняемость автобусов составляет практически 100 процентов.

Поэтому компании-перевозчику поручили продлить маршрут до Анапы. А по дороге в Геленджик петербургский автобус сделает еще три остановки – в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В Смольном не исключают, что вскоре автобусы из города поедут и на север, и на восток России.