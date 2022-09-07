Студентов СПбГУ попросили не собираться на пьяные вечеринки за общежитиями в Петергофе

Студентам СПбГУ пригрозили отчислением, если те будут собираться на шумные вечеринки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Студентов СПбГУ предостерегли от посещения шумных вечеринок за общежитиями в Петергофе. Сообщение об этом появилось в группе студсовета вуза во «Вконтакте». Активисты предупредили, что сейчас в соцсетях активно рекламируется так называемая «зашайба», традиционная неформальная тусовка молодежи с распитием спиртного и всеми вытекающими. Теперь студентам предлагают альтернативу – официальные культурные мероприятия от университета. В противном случае гулякам мало не покажется.

- Это шумно и небезопасно. Также это незаконно. Участие в «зашайбе» грозит административной ответственностью и возможным отчислением, - пишут руководители студсовета СПбГУ.

«Зашайба» в прошлом учебном году наделала немало шума. После одной из вечеринок из вуза отчислили шесть человек без права на восстановление. Тогда студенты заверяли, что полицейские были слишком к ним строги. После этого для обеспечения правопорядка в общежитии №21 в Петергофе открыли пункт МВД.