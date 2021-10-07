В студгороде СПбГУ в Петергофе планируют разместить пункт полиции из-за вечеринок студентов

Полиция будет присматривать за студентами СПбГУ в общежитиях в Петергофе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Похоже, вечеринкам на территории студгородка СПбГУ с общежитиями в Петергофе пришел конец – там планируют разместить опорный пункт полиции. Об этом сообщили в студсовете Факультета прикладной математики – процессов управления (ПМ-ПУ).

Напомним, учащиеся вуза на протяжении месяца пытаются сохранить за собой право собираться для общения и настольных игр на территории студгородка. Правда, временами посиделки превращаются в громкие вечеринки, где есть место и алкоголю. В последнее время такие собрания разгоняют при помощи полиции, что крайне не нравится студентам. Что и говорить, если даже аспирант выругался матом из-за наболевшего на заседании студсовета.

- В ответе (на запрос студсовета ПМ-ПУ – Прим.Ред.) и.о. заместителя ректора по безопасности Грязнова Дмитрия Владимировича указано, что в ПУНКе планируется размещение опорного пункта полиции, в связи с чем в адрес начальника ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга направлено соответствующее обращение, - сообщается в группе студсовета ПМ-ПУ во «Вконтакте».