Эксперт: Станция метро «Горный институт» практически готова

Еще пару лет, и "Горный институт" должны достроить. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские эксперты в области развития метрополитена смогли собственными глазами посмотреть на строительство новых станций подземки. Их, в частности, пустили на будущую станцию «Горный институт», которая появится на оранжевой ветке метро вслед за «Театральной».

- Станция по сути уже готова. Осталось уложить рельсы, смонтировать эскалаторы в наклонном ходу и закрыть стены с потолком отделочными материалами, - отметил эксперт Дмитрий Графов, видео экскурсии которого на строительство подземки публикует телеграм-канал «Метростроя Северной столицы».

По его словам, с прошлого визита, состоявшегося два года назад, была проделана огромная работа. Построены разворотные пути для поездов, пробиты тоннели между тремя параллельными залами, демонтированы части проходческой машины, а также многое другое.

Сейчас строительство станции «Горный институт» вышло на финишную прямую. Открыть ее для пассажиров планируют в 2024 году.