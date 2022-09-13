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Общество13 сентября 2022 17:39

Суд Петербурга оштрафовал депутата МО «Смольнинское» за дискредитацию армии

Сам депутат вину не признал
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд наказал депутата МО "Смольнинское" за дискредитацию армии.

Суд наказал депутата МО "Смольнинское" за дискредитацию армии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Петербурга второй раз за день вынес решение в отношении депутатов муниципального образования «Смольнинское». На этот раз речь шла об административном деле о дискредитации армии, в чем обвиняли одного из народных избранников Дмитрия Палюгу.

- 7 сентября 2022 года около 19:35, находясь у дома 1 по улице Одесская у входа в здание МО «Смольнинское», Палюга публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти РФ, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам обвиняемый вину не признал. Но суд все равно его наказал. Максимально муниципальному депутату грозил штраф в 50 тысяч рублей. Судья дал 47 тысяч.

Напомним, что ранее тот же Смольнинский суд по иску прокуратуры разрешил распустить совет депутатов МО «Смольнинское», ссылаясь на бездействие совета.