Суд Петербурга оштрафовал депутата МО «Смольнинское» за дискредитацию армии

Суд наказал депутата МО "Смольнинское" за дискредитацию армии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Петербурга второй раз за день вынес решение в отношении депутатов муниципального образования «Смольнинское». На этот раз речь шла об административном деле о дискредитации армии, в чем обвиняли одного из народных избранников Дмитрия Палюгу.

- 7 сентября 2022 года около 19:35, находясь у дома 1 по улице Одесская у входа в здание МО «Смольнинское», Палюга публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти РФ, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам обвиняемый вину не признал. Но суд все равно его наказал. Максимально муниципальному депутату грозил штраф в 50 тысяч рублей. Судья дал 47 тысяч.

Напомним, что ранее тот же Смольнинский суд по иску прокуратуры разрешил распустить совет депутатов МО «Смольнинское», ссылаясь на бездействие совета.