Следственный комитет устанавливает причину гибели мужчины и женщины, затонувших в машине в Ленобласти

СК устанавливает причину гибели мужчины и женщины, затонувших в машине в Ленобласти / Фото: СК ЛО

В Ленинградской области следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью мужчины и женщины, которые были обнаружены в затопленной машине. Автомобиль с телами нашли в карьере в Кировском районе 15 сентября 2022 года. Известно, что пара пропала еще 12 сентября.

- 15 сентября поступила информация, что мужчина и женщина уехали отдыхать на карьер поселка Старая Малукса и с 12 сентября не выходят на связь. На берегу карьера были обнаружены следы съезда автомобиля в воду, - рассказали ранее в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сейчас на месте работают следователи. Они выясняют, как именно автомобиль оказался в воде и почему в этот момент в нем находились люди.