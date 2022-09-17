Петербург продолжит помогать зоопарку Мариуполя / Фото: Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга 17 сентября 2022 года посетил Мариуполь, который отмечает День города. Александр Беглов побывал в восстановленных школах, детских садах, на стройках домов, а также в зоопарке. Он отметил, что Петербург непременно продолжит помогать мариупольскому зоосаду, который сильно пострадал во время бомбежек.

- Восстановление зоопарка – очень символично. В блокадном Ленинграде люди, переживавшие голод, делились с животным городского зоопарка, - подчеркнул Беглов.

Беглов отметил, что для жителей Петербурга история защиты животных зоопарка очень близка / Фото: Смольный

Градоначальник Петербурга познакомился с малышами-тигрятами, которые недавно родились в зоопарке Мариуполя. Четверо котят родились в сентябре, но мама-тигрица из-за стресса отказалась от них. Поэтому сейчас тигрят выкармливает милая овчарка.