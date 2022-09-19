На город идет стена дождя. Фото: Яндекс.Погода.

Стена сплошного дождя надвигается на Петербург с востока Ленобласти. Карта осадков онлайн-сервиса Яндекс.Погода показывает, что в ближайшие два часа осадков не ожидается, но к 13:00 уже начнет основательно поливать в Колпино. А затем дождь накроет всю территорию Петербурга от Сестрорецка до Пушкина.

- В понедельник днем к нам придет южный циклон Reili. Очень активный, с сильными дождями и сильным ветром северных направлений, - предупредил накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Судя по всему, ожидания совпадут с прогнозом синоптиков и ливень накроет Петербург как раз после обеда. Впрочем, надолго непогода не задержится. Уже завтра интенсивность осадков уменьшится, а в среду в город должна вернуться хорошая погода с прояснениями на сером небе и дневной температурой в +15 градусов.