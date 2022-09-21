Тело пропавшей год назад женщины найдено в заброшенном доме Петербурга

Стражи порядка изъяли с места происшествия все найденные вещи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изувеченный женский труп нашли накануне в заброшенном доме на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Личность несчастной установили быстро – ей оказалась 37-летняя гражданка Белоруссии. Выяснилось, что женщиной давно интересовалась полиция – белоруска не платила алименты и с августа прошлого года находилась в федеральном розыске.

–Тело лежало на втором этаже. У погибшей сломан нос, есть гематомы на лице и груди, – уточнили подробности в АН «Оперативное прикрытие».

Стражи порядка изъяли с места происшествия все найденные вещи, а также следы пальцев рук и другие биоматериалы. А что послужило причиной смерти потерпевшей - выяснят эксперты.